ETB'nin lisanslı depolarında yeni mahsul 40 bin ton buğday depolanacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, borsadaki lisanslı depolara hasat sezonunda 40 bin tonluk buğday alımı yapılacağını söyledi.

Öztürk, AA muhabirine hasat sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Lisanslı depoculuğun tarım ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi açısından önem arz ettiğine dikkati çeken Öztürk, ETB'deki depoların 62 bin 500 ton kapasiteli olduğunu belirtti.

Hasat sezonuna sayılı günler kaldığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Depolarda yeni ürünlere yer açmak için çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan eski ürünlerin zarar görmemesi için ilaçlama faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Toplam kapasitemiz 62 bin 500 ton, yaklaşık 40 bin tonluk boş yerimiz var. Hasadın başlayıp rutubet oranlarının normale dönmesiyle birlikte depolara alımlar başlayacak."

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