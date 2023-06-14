Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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EDİRNE (AA) - İpsala Jandarma Komutanı Veli Kızmaz ve Enez Jandarma Komutanı Yavuz Akar, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, Kızmaz ve Akar'dan yapılan çalışmalarla ilgili aldı.

Sevgili, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

- Öğrenciler deneme sınavına girdi

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu'nda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı.

İpsala Anadolu Lisesi Müdürü Erdem Mısırlı, sınava sayılı günler kala öğrencilerin kendilerini test etme imkanı bulduğunu belirtti.

Sınavda ÖSYM kurallarının uygulandığını aktaran Mısırlı, sınavın öğrenciler için iyi bir prova olduğunu kaydetti.

- Keşanlı öğrencilerin başarısı

Keşan Rasim Ergene Ortaokulu floor curling takımı, Okul Sporları Floor Curling Küçük Kızlar Kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen final müsabakalarında rakiplerini yenerek finale kalan Keşanlı öğrenciler, final müsabakasını da kazanmayı başardı.













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