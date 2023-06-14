Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da "hırsızlık" suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumunda şüphelendikleri A.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgulamasında "hırsızlık" suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri B.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Modifiyeli araçlara yönelik denetim

Keşan'da modifiyeli araçlara yönelik denetim düzenlendi.

Polis ekiplerince Hükümet Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde 18 araç durduruldu.

Denetimlerde bir araç trafikten men edildi, diğer araçlara ise 17 bin 68 lira idari para cezası uygulandı.





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