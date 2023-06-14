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EDİRNE (AA) - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kapsamında Jandarma Komutanlığınca davet verildi.

Edirne Vali Yardımları Sıdkı Zehin ve Zafer Karamehmetoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, il protokolü, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı davette İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılar, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde jandarmanın kullandığı araç gereçlerin sergilendiği alanı da gezdi.



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