Edirne'de öğrenciler yaşadıkları şehri resmetti

EDİRNE (AA) - Edirne'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri yaşadıkları şehri resmetti.

Edirne Belediyesi tarafından "Çocukların Gözünden Edirne Resim Sergisi" düzenlendi.

Edirne Kent Müzesi bahçesinde açılan sergide öğrencilerin çizdiği 39 resim sergilenmeye başladı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, çocukların yaşadıkları şehri kendi bakış açılarıyla resmettiğini söyledi.

Çocukların sanat, bilim ve sporla iç içe büyümelerini önemsediklerini ifade eden Tanrıkulu, "Biz çocuklarımızın sanat gözüne sahip olmalarını, bilimsel çalışmalara katılmalarını ve spor yapmalarını istiyoruz. Biz çocuklarımızla Edirne'yi anlatan resim çalışmaları yapıyoruz. Çünkü biz Mimar Sinan'ın, İlhan Koman'ın ve Şevket Süreyya Aydemir'in şehrindeyiz. Mücevher gibi bir şehirde yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sergi kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sergi, 21 Haziran Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.





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