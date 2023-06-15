Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri yaptı

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Oyunları Topluluğu yıl sonu gösterisi sundu.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Halk oyunları eğitmeni Gürkan Güzelharcan, burada yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesinin halk oyunları kurslarına 120 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilerin çeşitli illerde düzenlenen yarışmalarda birincilikler aldığını belirten Güzelharcan, "Halk oyunlarında eğitim verirken aynı zamanda iyi birer insan iyi birer vatandaş yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendim de 26 yıllık öğretmenim. Öğrenci profili olarak vatanını, milletini, bayrağını seven tabi ki Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Güzelharcan, kendilerine her zaman destek olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları yıl sonu gösterisini sundu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Ertuğrul Tanrıkulu ve Hakan İşçan, halk oyunları eğitmenlerine plaket verdi.

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