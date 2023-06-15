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EDİRNE (AA) - Edirne İl Özel İdaresi, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahil yolunda asfalt çalışması başlattı.

İpsala Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili yaptığı yazılı açıklamada yol yapım çalışmalarına başlandığını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Sevgili, "Bu yol sahil kesiminde yaşayan tüm vatandaşlarımızın gidiş gelişlerini kolaylaştıracaktır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- Çocuklara yönelik müzik kursu eğitimi

Edirne Belediyesi tarafından çocuklara yönelik müzik kursu verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Müzik Yaz Okulu eğitimleri 9 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Koro, temel müzik eğitimi ve müzik kültürü derslerinin verileceği kursa kayıtlar, 19-23 Haziran tarihleri arasında Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.





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