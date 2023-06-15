Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şükrüköy Mahallesi'nde M.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada 3 saksı içinde 50 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 68 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Keşan ilçesinde bir otomobilde 225 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde G.K'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 225 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili G.K. ve araçta bulunan H.Ö. gözaltına alındı.
- Üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.D. ve S.T'nin üzerini aradı.
Aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı.