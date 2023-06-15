82 bin TL kazanmak isterken 80 bin TL kaptırdı!

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,788 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 10,511 10,788 Arpa Kg 4,999 5,000





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