Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. ve S.B'nin iş yeri ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 860 paket sarma sigara, 9,5 kilogram tütün ve 1 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Keşan'da ruhsatsız av tüfeği 68 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız av tüfeği ve 68 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

- İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinden kablo ve iş makineleri çalınan kişi polise başvurdu.

Barutluk Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden M.K, iş yerindeki kablo ve iş makinelerinin yerinde olmadığını fark etti.

M.K. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.





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