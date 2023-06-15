Trakya'da mayıs ayında 3 bin 908 konut satıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da mayıs ayında 3 bin 908 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 113 bin 276 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 2 bin 735 konut, Edirne'de 662, Kırklareli'nde ise 511 konut satıldı.













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