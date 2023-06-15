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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, KÖYDES Programı kapsamında Ortakçı köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde tamamlanan parke taş yol yapım çalışmalarını inceleyen Bulut, vatandaşlar ile sohbet etti.

Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma yürüttüklerini aktaran Bulut, köylerdeki çalışmaların süreceğini aktardı.

-Mesleki tecrübelerini öğrencilere aktardılar

Lalapaşa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kariyer Günleri söyleşisi gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, program kapsamında Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya, Edirnespor Kaptanı Ahmet Baykal ve Lalapaşa Bölgesel Lig hakemlerinden Gökhan Şenel'in öğrenciler ile bir araya geldiği aktarıldı.

Söyleşiye katılan Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, etkinliğin öğrencilere mesleki anlamda katkı sağladığını belirtti.

-Havsa'da konser düzenlendi

Havsa Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu tarafından sene sonu konseri düzenlendi.

Havsa Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen konserde solistler sevilen eserleri seslendirdi.

Konsere katılan ve solistlerin söylediği eserlere eşlik eden Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı da kültürel anlamda gerçekleştirilen etkinliklerin önemine dikkat çekti.





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