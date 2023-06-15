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EDİRNE (AA) - Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Müsabakaları'nda Uzunköprülü sporcu Yalçın Demir Topallar, Minikler Türkiye Judo Şampiyonu oldu.

Uzunköprü Judo Takımı Antrenörü İhsan Köksoy, AA muhabirine, takımın elde ettiği dereceler ve Türkiye şampiyonluğu ile başarısını taçlandırdığını söyledi.

Topallar'ın 46 kilogram minikler kategorisinde birincilik elde ettiğini belirten Köksoy, "Metin Mustafa Şahin ise 55 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Elde ettikleri başarıdan dolayı tüm sporcuları ve ailelerini tebrik ediyorum." dedi.

- Din görevlilerinden kurban bağışı

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu ve din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekaletle kurban bağışında bulundu.

Başoğlu, müftülükte yaptığı açıklamada, vatandaşların önceki yıllarda olduğu gibi Kurban Bayramı dolayısıyla TDV'ye bağışta bulunduğunu söyledi.

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara vakıf yetkililerinin yardımcı olduğunu belirten Başoğlu, "Bu yıl kurban bağışları ağırlıklı olarak depremzedelerimiz ve yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak." dedi.

Başoğlu, konuşmasının ardından vekaletle kurban bağışında bulunan din görevlilerine makbuz verdi.

- Keşan'da yol yapım çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, Devran Sokak'ta süren çalışmaları inceledi, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Çalışmalar tamamlandığında sokağın eski halinden eser kalmayacağını belirten Helvacıoğlu, Keşan'ın güzelleşmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Helvacıoğlu, ilçedeki yol yapım çalışmalarının kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

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