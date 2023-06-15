Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

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EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında vergi müfettişi ve memurların bulunduğu 5 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan T.B, B.C, Y.A, E.Ç ve E.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

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