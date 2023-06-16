Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu ve beraberindekiler Bulgaristan ile ilişkileri güçlendirmek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırcaali’ye gitti.

Heyet, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret etti.

Tabakoğlu, belediyenin faaliyet ve projeleri hakkında bilgiler alarak uluslararası öğrenci kabulü, Bulgaristan'daki öğrencilere üniversitesinin tanıtılması ve sınır ötesi projelerde Trakya Üniversitesi olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bulgaristan'da Kırcaali'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Devlet Hastanesine gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Trakya Üniversitesinin sağlık alanındaki dördüncü toplantısına imza attık. Daha önce COVID-19 ve kanser ile ilgili tanı ve tedavideki güncel yaklaşımları, hipertansiyon ile ilgili güncel bilgileri paylaştığımız toplantılarımızın dördüncüsünü Abdullah Taş Hocamızın katılımıyla gerçekleştirdik. Burada Kırcaali’deki doktor ve sağlık çalışanlarıyla önemli bilgiler paylaştık. Üniversitemizi tanıtarak tüm alanlarda Kırcaali’nin yalnız olmadığını dile getirdik. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan ve yakın ilgi gösteren Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'e, teşekkür ederim. Trakya Üniversitesi olarak Balkanların, Bulgaristan’ın ve Kırcaali’nin her zaman yanındayız."

Azis de Trakya Üniversitesini Kırcaali'de görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ve Trakya Üniversitesi ile her daim yakın çalışma içinde olacaklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Başkan Azis ve Trakya Üniversitesi heyeti, Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Devlet Hastanesi doktorları ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Kırcaalili doktorlara KBB alanındaki güncel gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında seminer verdi.

- İpsala'da eğitim - öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin son değerlendirme son değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, okul ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Engin, İpsala'da eğitim ve öğretim döneminin değerlendirmesini yaptıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de parasını dolandırıcıya kaptıran yaşlı kadının evini emlakçının dikkati kurtardı
YEREL HABERLER Edirne'de parasını dolandırıcıya kaptıran yaşlı ...
Edirne'de lavanta tarlasında "gün batımı yogası" yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de lavanta tarlasında "gün batımı yogası" ...
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri, kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER Edirne'de Lavanta Tarla Günleri, kapılarını ...
Edirne'nin "mor turizmi" diye adlandırılan "6. Lavanta Tarla Günleri" başladı
YEREL HABERLER Edirne'nin "mor turizmi" diye adlandırılan "6. ...
Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'da mayıs ayında 3 bin 908 konut satıldı
YEREL HABERLER Trakya'da mayıs ayında 3 bin 908 konut satıldı
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması, nakliye firmalarını zorda bıraktı
YEREL HABERLER Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması, nakliye ...
Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri yaptı
YEREL HABERLER Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri ...
Edirne'de öğrenciler yaşadıkları şehri resmetti
YEREL HABERLER Edirne'de öğrenciler yaşadıkları şehri resmetti
Edirne Valisi Kırbıyık, DSİ Genel Müdürü Balta'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, DSİ Genel Müdürü Balta'yı ...
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, hayata geçirilen projeleri anlattı
YEREL HABERLER Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, hayata geçirilen ...
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü
Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda mezuniyet programı düzenlendi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yüksek sesle müzik dinleyen 18 araç sürücüsüne para cezası
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik dinleyen 18 araç sürücüsüne para ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.