Edirne'de lavanta tarlasını ziyaret edenlere, lavantalı Osmanlı helvası ikramında bulunuldu

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EDİRNE (AA) - "Edirne 6. Lavanta Tarla Günleri"ne katılanlara, lavantalı deva-i misk helvası ikram edildi.



Valilik himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince desteklenen etkinlik, enstitünün Lozan Caddesi'ndeki çeşit deneme tarlasında sürüyor.

Şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden, 41 baharatla hazırlanan deva-i misk helvasına lavanta katarak, mor tarlaları ziyarete gelen vatandaşların beğenisine sundu.

Lavantalı helvadan almak için sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman kuyruk oluşturdu.

Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar ve Meriç'in sunumuna, Vali Kürşat Kırbıyık da eşlik etti. Kazanın başına geçen Kırbıyık, vatandaşlara helva ikramında bulundu.



Kırbıyık, kentin geleneksel lezzetlerinin yaşatıldığını belirterek, Dinar ve Meriç'e tanıtım faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Meriç, helvanın yapımı hakkında bilgiler verip, vatandaşları etkinlik alanına davet etti.

Lavanta Tarla Günleri, çeşitli programlarla 20 Haziran'a kadar sürecek. Vatandaşlar 09.30 ile 20.30 saatleri arasında enstitünün lavanta tarlalarını gezebilecek.











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