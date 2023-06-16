Edirne'de şehit ve gaziler için mevlit okutuldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit düzenlendi.

Cuma namazı öncesi Üç Şerefeli Camii'nde düzenlenen mevlitte müezzinler ilahiler okudu, dua etti.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

Jandarma teşkilatının katıldığı mevlitte şehitler için dualar edilmesinin ardından cuma namazı kılındı.

Mevlit programına Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, kamu ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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