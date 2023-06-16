Edirne Valisi Kırbıyık, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Vali Kırbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin hayalindeki üniversiteleri kazanmak için uzun zamandır sınava hazırlandıklarını belirtti.

Öğrencilerin kendilerine güvenip, gayretli şekilde çalıştıkları sürece aşamayacakları hiçbir engelin bulunmadığını vurgulayan Kırbıyık, "Öğrencilerimiz kadar onları sınava hazırlayan öğretmenlerimiz ve kıymetli velilerimiz de hep birlikte bu önemli sınav için ciddi bir emek sarf ettiler. Sarf edilen bu çabanın karşılıksız kalmamasını geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, büyük sabır, azim ve mücadeleyle hazırlandıkları YKS'de hak ettikleri başarıyı yakalamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sınavın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığına dikkati çeken Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Sınava girecek öğrencilerimizin motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyecek bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak, sınavın huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından okullarımızın içinde ve dışında gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İnşallah her bir gencimiz emeğinin, bilgi ve birikiminin karşılığını başarılı bir sınav sonucu ile alacak ve hayalindeki üniversite ile öğretim hayatını devam ettirecektir. Bu vesileyle öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hafta sonunda YKS'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum."

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