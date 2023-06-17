Edirne'de gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor

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EDİRNE (AA) - Edirne’de, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinasyonunda, özellikle gençlere yönelik gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor.



2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde bilgi kirliliği, yalan haber ve kara propagandaya karşı "Dezenformasyon ile Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği" Projesi kapsamında, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinasyonunda özellikle sosyal medyadaki dezenformasyonu anlatabilmek amacıyla program hazırlandı.



Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık himayesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Derneği Edirne Şubesince ocak ayında imzalanan protokol çerçevesinde Edirne pilot il seçildi.



Protokol ile bugüne dek okullarda, Genç Ofis'te ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında eğitim verildi.

Eğitimlerin genç hedef kitlenin yanı sıra kamu, kurum ve kuruluş çalışanları ile çeşitli yaş grubunda hedef kitlelere de verilmesi planlanıyor.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Genç Ofis'te gençlere yönelik düzenlenen eğitimde dezenformasyonla mücadelede kullanılan kavramlardan bahsetti.

Ülgen, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan, sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve daha sorumlu bir medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunması konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla projenin başlatıldığını anlattı.

































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