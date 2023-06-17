Babalar Günü mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında baba sevgisinin sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olduğunu belirtti.

Babaların evlatlarına iyi bir gelecek hazırlamak için çaba gösterdiğini aktaran Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Babaları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. Babalarımıza verebileceğimiz en anlamlı hediye şüphesiz ki onların istediği şekilde hayırlı evlatlar olabilmektir. Tek istekleri evlatlarına iyi bir gelecek hazırlamak olan babalarımızın kıymetini bilelim, onlara duyduğumuz sevgiyi her daim dile getirelim. Çünkü baba çınardır, en güzel sevdadır, cesaretin ve dürüstlüğün sembolüdür. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit babaları olmak üzere, rahmetli babamı ve hayatını kaybeden tüm babaları minnet, saygı ve şükranla anıyor, tüm babalara evlatlarıyla birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum."

- AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İba, mesajında Babalar Günü'nü tebrik etti.

Babalık kavramının önemine değinen İba, babalığın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Babalar Günü'nde sevgi, anlayış ve paylaşımın öneminin bir kez daha hatırlanması gerektiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Babalarımıza olan sevgimizi ifade edelim ve onları mutlu etmek için çaba gösterelim. Unutmayalım ki, babalarımız bizim için her zaman yanımızda olan ve destek veren en değerli varlıklardır. Şehit babalarını da unutmayalım. Şehit babaları, yüreklerinde derin bir acı taşıyarak, vatan için canlarını feda eden kahraman evlatlarının izlerini sürdürmekte, onların anılarını yaşatmaktadır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onların değerli ailelerine destek olmak ve emanetlerini layıkıyla yerine getirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Babalar Günü'nü, sevgi, saygı ve minnetle kutluyor, tüm şehit babalarına sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tekin, mesajında emek, gayret ve fedakarlık isteyen babalığın zor bir iş olduğunu belirtti.

Babaların, aileyi ayakta tutan "temel" olduğu gibi, aynı zamanda aile binasını koruyan bir "çatı" olduğunu vurgulayan Tekin, "Baba, huzur demektir, güven verendir. Baba şefkattir, koruyup kollayandır. Baba olmak emek ister, fedakârlık ister. Her baba olan da gerçek baba olamaz, çünkü baba olmak yürek ister." ifadelerini kullandı.





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