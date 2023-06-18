İpsala Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Meslek yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda 2022-2023 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler törenle belgelerini aldı.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayati Arda, bu yıl 200 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Plaket takdimi ve diplomaların verilmesinin ardından öğrenciler kep attı.

Törene İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.