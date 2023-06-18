Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Enez ilçesinde limandaki bir teknenin çapası çalındı.

Tekne sahibi S.Ç, demir çapanın yerinde olmadığını fark etti.

Enez Polis Merkezi Amirliğine giden S.Ç. şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

- Evin deposundaki eşyalar çalındı

Keşan ilçesinde bir evin deposunda bulunan bazı eşyalar çalındı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan S.T. evinin deposunda 100 metrelik uzatma kablosu, bebek arabası, takım çantası ile matkabın yerinde olmadığını belirledi.

S.T. olayla ilgili polise başvurdu.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinin önüne motosikletini park eden İ.Ö. bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark etti.

İ.Ö. Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

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