Edirne'nin güneyinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki sahil bölgesinde şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Erikli-Mecidiye sahili arasındaki yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Jandarma ve Keşan Belediyesi ekipleri sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yağış nedeniyle sahile yakın bazı işletmeleri ve tarım arazilerini de su bastı.







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