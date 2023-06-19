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EDİRNE (AA) - Edirne'de "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şüpheliler K.A, D.B. ve M.D.S, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Şüphelilerin GBT sorgulamasında "uyuşturucu ticareti" suçundan aranmaları olduğu tespit edildi. Zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A, D.B, M.D.S, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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