İstanbul ve çevre illerin kurbanlık için tercihi Edirne

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EDİRNE (AA) - Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede bulunan canlı hayvan pazarının, Kuzey Marmara'nın en büyüğü olduğunu belirterek, İstanbul ve çevre illerden yoğun talep aldıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Balkan, hastalıktan ari ilan edilen Trakya'nın aksine diğer şehirlerde açılan pazarların sadece Kurban Bayramı döneminde hizmet verdiğini ifade ederek, "Bu pazarlar kurban pazarı niteliğindedir. Belediyelerin gösterdiği alanlarda bayramdan 15 gün önce açılır ve bayrama kadar hizmet verir. Havsa Canlı Hayvan Pazarı ise her cumartesi açıktır. Pazarımız buna ek olarak arife ve bayramın ilk gününde de açık olacaktır." dedi.

İstanbul'a yakın olması dolayısıyla hayvan pazarının talep gördüğünü anlatan Balkan, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara'nın en büyük hayvan pazarı olan Havsa Canlı Hayvan Pazarı'na çevre il ve ilçelerden, İstanbul'dan kurbanlık almaya geliyorlar. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyor. Trakya'da özellikle küçükbaş hayvanlarımız bölgemizin ve ülkenin en lezzetli etine sahiptir.

Özellikle 'kıvırcık' dediğimiz koyun çeşidi bu özelliğe sahip. Kırklareli ve Trakya'nın birçok yerinde yetiştirilen kıvırcık koyunumuzun lezzeti, dünya çapında ünlü ve kurbanlık alımlarında ilgi görüyor. Bu bölgede yetişen hayvanlarımız meralarda ve doğal şekilde beslendiklerinden alıcılardan büyük ilgi görüyor."

Balkan, pazarın Havsa Belediyesi ve Edirne İl Genel Meclisi işbirliğinde yenilenerek daha modern bir alanda hizmet vereceğini de anımsattı.

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