Edirne'de lavanta tarlalarındaki mor çiçekler içinde "damat halayı"

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Edirne Valiliği himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince desteklenen etkinlikler, enstitünün Lozan Caddesi'ndeki çeşit deneme tarlasında devam ediyor.

Konserlerden, performans gösterilerine, resim sanatından, çocuk oyunlarına pek çok aktivitenin yer aldığı organizasyonunda Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor-İz Halay Grubu da performans sergiledi.

Grup, lavanta tarlasında mor çiçekler arasında Rumeli göçmenlerinin oynadığı Trakya düğünlerinin vazgeçilmez ritüellerinden "damat halayı" gösterisi sundu.

Ekibin oluşturduğu halay zincirine tarlayı ziyarete gelenler de eşlik etti. Grup daha sonra Yunanistan halk oyunlarından sirtaki de yaptı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu grup üyelerine lavanta demeti hediye etti.

-"Lavantaların Edirne tanıtımına katkısı büyük"

Bacıoğlu, AA muhabirine lavanta turizminin görsel cazibesinin yüksek olduğunu, ziyaretçilerin mor tarlalarda fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaştığını anlattı.



"Hem kendileri mutlu oluyorlar hem de Edirne'nin tanıtımına katkıda bulunuyorlar." diyen Bacıoğlu, mor tarlaların yerli, yabancı ziyaretçileri çekmeye devam ettiğini kaydetti.

İstanbul'dan ziyarete gelen Birgül Yılmaz da lavanta tarlalarını ve etkinlikleri çok beğendiğini belirterek, "Edirne'ye ilk kez geliyorum. Herkese öneriyorum, lavantalar solmadan burasını görsünler." dedi.

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