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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11,601 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 10,495 11,601 Arpa Kg 4,250 4,250 Süpürge teli Kg 41,500 41,500

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