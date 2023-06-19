ETB'deki lisanslı depolara alım işlemlerinde randevu sistemi uygulanmaya devam edecek

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, ETB iştiraki olan Edirne Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ. tarafından gerçekleştirilecek alım işlemlerinde randevu sisteminin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada lisanslı depolarda mevcut stoklar dışında yaklaşık 40 bin ton kapasite bulunduğunu belirtti.

Lisanslı depo işletmesinin hizmet vermeye başladığı günden itibaren randevulu şekilde alım yaptığını anımsatan Öztürk, "Bunun amacı nakliye planlamalarının sağlıklı yapılması ile üye ve üreticilerimizin uzun süreli beklemelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Randevularda her bir kişi için günlük 100 ton olmak üzere en fazla 400 ton kota uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, randevu alan kişinin haricinde başka kişi adına ürün teslimine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Hazırlıkların tamamlanarak ve randevuların alınmaya başladığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Mevcut gelişmeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, geçtiğimiz yıllarda internet üzerinden kullanıma sunulan randevu sistemi, mağduriyet oluşmaması amacıyla ürün sahibinin bizzat şirket merkezine gelerek ıslak imzalı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım koşullarını içeren randevu talep formunu doldurması yoluyla kullanıma açılmıştır.

TMO Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 31/05/2023 tarihli yazıda 2023 yılında ithal veya eski yıl mahsulü ürün alınmayacağı, doğrudan teslim edilerek veya lisanslı depolar üzerinden ithal veya eski yıl mahsulü ürün satan veya satmaya çalışanların tespit edilmesi halinde, bu kişilerin TMO'ya ürün satışının 2 yıl boyunca engelleneceği bildirilmiştir. Konu hakkında gerekli duyurular tüm sektör paydaşlarına ulaşacak şekilde yapılmıştır. Yeni hasat sezonunun tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

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