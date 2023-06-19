Edirne'de sağanak nedeniyle oluşan zararın tespit çalışmaları yapılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları sonrası meydana gelen hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal, AA muhabirine, dün meydana gelen şiddetli yağıştan Saros Körfezi'ne kıyısı olan Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinin etkilendiğini söyledi.

Yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Ünal, "Keşan Belediyesi ekipleri, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerini yapıyor. Erikli'de yağış nedeniyle evlerin bahçeleri, yollar ve kaldırımlar büyük oranda zarar gördü. Evlerde yaşanan su baskını ile ilgili bir ihbar almadık. Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz." dedi.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen de bölgenin kısa sürede yüksek miktarda yağış aldığını dile getirdi.

Köylerdeki bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü anlatan Şen, "Dün de incelemede bulunduk kısa sürede süratli gerçekleşen yağışın ortaya çıkardığı bir zarar var. Bazı tarım arazilerinde su var halen. Sahil şeridimizdeki tarım arazilerimizde toprak kayması nedeniyle oluşan bir zarar var. Bununla ilgili tespit çalışmaları da sürüyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.