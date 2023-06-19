Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında mezuniyet programı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'ndeki törende belgelerini aldı.

Rektör Yardımcısı ve Konservatuvar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere meslek hayatlarında başarı dileyen Zafer, "Bundan sonraki en önemli göreviniz, kendinizi ve mesleğinizi en iyi şekilde yüceltmek ve geleceğe taşımaktır. Böylesine güzide bir okul ve hocalarınızdan aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız. Her birinizi tüm kalbimle kutluyor, gelecek yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törende dereceye giren öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Plaket takdimi ve diplomaların verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



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