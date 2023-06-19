Edirne'de "Türkiye - Azerbaycan Dostluk Konseri" düzenlenecek

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası işbirliğinde "Türkiye - Azerbaycan Dostluk Konseri" düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve orkestra şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki konserde, solist olarak Prof. Dr. Efgan Zeki Saleh, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk ile solist Halil Erseven yer alacak.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki konser, 22 Haziran Perşembe 20.30'da başlayacak.

Sanatseverler konseri ücretsiz izleyebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.