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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Almanya'nın Lörrach kentindeki Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, mevkidaşı Prof. Dr. Gerhard Jaeger ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda iki üniversite arasındaki potansiyel iş birliği alanlarını geliştirme ve genişletme yolları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Edirne ile Lörrach arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığını ve iki kent arasında belediyeler düzeyinde kardeşlik protokolü imzalandığını hatırlattı.

Akademik düzeyde ortak çalışmalar yapılacağını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra, akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri, eğitim ve sertifika programları başta olmak üzere enerji, çevre, sağlık, mühendislik, sanat ve kültürel alanda iş birliklerimiz hızlanarak artacaktır. Bu kapsamda öğrencilerimizin ekonomi, işletme yönetimi ve turizm alanlarından faydalanabilmeleri ve değişim programlarına katılabilmelerini sağlamak amacıyla Erasmus'a ilk teklifimizi yaptık. Kabul görüldüğü takdirde karşılıklı öğrenci değişimlerinden faydalanmış olacağız. Bir dünya üniversitesi olma yolunda çalışmalarımız hızla sürüyor."

- TÜ heyetinin Bulgaristan ziyareti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun başkanlığındaki heyet, Bulgaristan'ın Mestanlı şehrindeki İlahiyat Lisesi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İlahiyat Lisesi'nin çalışmaları ve Trakya Üniversitesiyle yapılabilecek ortak projeler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Bulgaristan'da eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üniversitede 5 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ve kontenjanın yüzde 80'inin Balkanlar'daki öğrencilere ayrıldığını aktaran Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak Balkanlara her zaman ayrı bir önem veriyoruz. Mestanlı'dan daha fazla öğrencimizi üniversitemizde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ahmed Bozov da yapılacak ortak projelerin her iki kuruma katkı sağlayacağını kaydetti.



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