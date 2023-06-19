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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Hacıdanişment köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, KÖYDES programı kapsamında ziyarette bulunan Bulut, yapımı tamamlanan projeleri inceledi.

Hacıdanişment köyünde ikamet eden şehit ailelerinin evleri çevresinde yol yapım çalışması gerçekleştirildi.

Şehit aileleri ile sohbet eden Bulut, şehitlerin emaneti ailelerinin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz giderilmeye devam edeceğini aktardı.

-Coşkun Molla yeniden başkan seçildi

Türk Hava Kurumu Edirne Şubesi tarafından olağan genel kurul gerçekleştirildi.

Kurumun şube binasında düzenlenen genel kurulda Coşkun Molla yeniden başkan seçildi.

Düzenlenen genel kurul ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Molla, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini aktardı.

Yönetimde yeni isimlerin yer aldığını da söyleyen Molla, Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da yönetimde yer aldığını ifade etti.

Yeni yönetimde ise başkan yardımcısı Serhat Üretmen, yönetim kurulu üyeleri, Zeki Yaşagör, Egemen Ilgın, Arda İşlekeller oldu.

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