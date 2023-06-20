662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı

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EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 200 ile 300 lira arasında satışa sunuldu.

İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları 8 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe 240 lira, ikinci kademe 200 lira olarak belirlendi.

Güreşlerin son gününe denk gelen final güreşinin de yer aldığı 9 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 300, ikinci kademe için 260 lira ödeyecek.



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