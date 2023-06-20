Kapıkule'de tırda yapılan aramada 28 piton yılanı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 28 piton yılanı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan İ.K'nin kullandığı tırda arama yaptı.

Tırın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş biri ölmüş halde 28 piton yılını ele geçirildi.

Sürücü İ.K. ve tırda yolcu olarak bulunan F.Ç. gözaltına alındı.

Yılanlar veteriner kontrolünde alınarak Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.