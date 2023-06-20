Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 3 ilde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve E.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, söz konusu terör örgütünün "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında vergi müfettişi ve memurların da bulunduğu 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

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