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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata sporu yağlı güreş üniversitelerde yaygınlaştırılacak

AA

Ata sporu yağlı güreş üniversitelerde yaygınlaştırılacak

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Ata sporu yağlı güreşin üniversiteler düzeyinde yaygınlaşması için Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) öncülüğünde çalışmalar başlatıldı.

Üniversitelerde akademik çalışmalarda ele alınan yağlı güreş, TÜSF bünyesinde yapılan 86 farklı spor branşına eklendi.

Çalışmalar kapsamında bu yıl ilk kez Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Edirne'de, Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası düzenlendi.

Yağlı güreşin üniversiteler düzeyinde ele alınarak yaygınlaşması için gelecek dönemde güreş müsabakaları artırılacak. Aynı zamanda yağlı güreşle ilgili akademik çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirilecek.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, AA muhabirine, yağlı güreşin üniversitelerde yaygınlaşması ve geleceğe taşınması için adımlar atıldığını söyledi.

Federasyon bünyesinde 86 farklı branşın bulunduğunu belirten Günay, "Yağlı güreşe bir yerden başlamamız gerekiyordu ve bu yıl ilk kez Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'nı Edirne'de gerçekleştirdik. Hedefimiz bunu geleneksel hale getirmek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın faaliyet programına giren bu etkinliği inşallah her yıl Edirne'de gerçekleştireceğiz." dedi.

Günay, ata sporu yağlı güreşin gelenekleriyle tanıtılması ve geleceğe taşınmasını planladıklarını, bu kapsamda üniversitelerde sportif ve akademik çalışmalar yapılacağını dile getirdi.


- Gelecek yıl uluslararası katılımlı yapılacak

Üniversitelerde yapılacak sportif ve akademik faaliyetlerle yağlı güreşi dünyaya tanıtmak istediklerini anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin misyonu kültürleri yaşatmak ve aynı zamanda gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Bu anlamda gençlerimizi akademik yaşamlarıyla birlikte tarih, kültür ve geleneklerimizin bilinciyle yetişip bayrağı devralması bizi çok mutlu eder. Yağlı güreş Türkler için çok önemli. Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 662'inci kez yapılacak. Kırkpınar güreşleri, ata sporunun ne kadar köklü olduğunu bize gösteriyor.

Kırkpınar'ı uluslararası katılımlı gerçekleştirmek biraz zor ancak biz federasyon olarak seneye kendi etkinliğimizi uluslararası katılımlı yapmayı düşünüyoruz. Özellikle Balkanlar'dan ve güreş yapılan Türk devletlerinden belli sayıda güreşçiyi getirip, burayı bir yağlı güreş festivaline döndürmek istiyoruz. Uluslararası düzeye taşıma, tanınma ve farkındalık yaratmayı önemsiyoruz."


- Erhan Tabakoğlu: "Yağlı güreş üniversite sporlarında yerini aldı"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise yağlı güreşin üniversite sporları bünyesine eklenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'nın ilkinin Edirne'de yapıldığını ve geleneksel olarak sürdürüleceğini belirten Tabakoğlu, "Artık yağlı güreş üniversite sporlarında yerini aldı. Bundan sonra yağlı güreşin üniversitelerde daha geniş şekilde yapılması için çalışacağız." dedi.

Tabakoğlu, Kırkpınar'da dereceye giren pehlivanlara lisans ve yüksek lisans yapma imkanı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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