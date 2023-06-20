Trakya Üniversitesi öğrencileri bitirme projelerini sergiledi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından bitirme projesi sergisi düzenlendi.

Karaağaç Yerleşkesinde düzenlenen sergide, öğrenciler yaptıkları resimleri öğretim üyelerine anlatarak öğretim üyelerinin sorularını cevapladı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, bitirme projelerini anlatan öğrencilere not verildiğini belirtti.

Üniversite bünyesinde bulunan iki atölyede öğrencilerin eğitim aldığını anlatan Tüzün, başarılı olarak bölümü tamamlayan öğrencilerin mezun olmaya hak kazanacağını aktardı.

Tüzün, yarın Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirilecek mezuniyet töreni ve mezuniyet sergisi ile eğitim öğretim dönemini sonlandıracaklarını sözlerine ekledi.

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