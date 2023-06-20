Gurbetçilerin yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri sürüyor

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EDİRNE (AA) - Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişi devam ediyor.

Gurbetçiler, uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Avusturya'dan gelen Ufuk Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'ye hızlı gelmek için yolda mola dahi vermediklerini belirten Yılmaz, "Vatanımıza gelince çok mutlu oluyoruz. 3 haftalık tatilimiz var. Dönerken çok üzülüyoruz. Dönüş zamanı ayaklarımız geri geri gidiyor. İnsanın kendi vatanı gibisi yok." ifadelerini kullandı.

Naim Keskin ise yıl boyunca gurbette Türkiye özlemi duyduklarını belirtti.



Sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrıldıklarını anlatan Keskin, "Dönüşte gözlerimiz yaşlı ayrılıyoruz. Vatanımıza ulaştığımız için çok sevinçliyiz." dedi.

Ali Yıldız da vatana gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını, ailesiyle bir ay tatil yapacağını kaydetti.

Öte yandan, gurbetçilerin yurda girişinin gelecek günlerde yoğunlaşması bekleniyor.

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