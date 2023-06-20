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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün ayçiçeği oldu.

Salon satışlarında 2 işlemde 7 ton ayçiçeği, kilogramı en düşük 10,68 lira, en yüksek 11,20 liradan alıcı buldu.

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