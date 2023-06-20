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TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

AA

TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada mezuniyet gururunun yaşamasında en büyük payın öğrenci, aile ve öğretim elemanlarının olduğunu belirtti.

Öğrencileri yenilikçi fikirlerle nitelikli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarında gösterdikleri çaba ve emeklerden dolayı tüm akademisyenlere teşekkür eden Zafer, "Kıymetli veliler gözünüzün nuru, yüreğinizin parçası evlatlarınız bugün mezun oluyorlar. Yalnızca diplomaları ile değil, tüm kazanımları ile karşınızdalar. Evlatlarınızı çok büyük fedakarlık ve emeklerle bugünlere getirdiniz. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Bugün onların olduğu kadar sizin de gününüz. Bu gurur sizlerin. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler de öğrencilerin yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Salgın dönemi ve 6 Şubat'taki deprem felaketinden sonra eğitimin günümüz dünyasında en önemli konulardan biri olduğunun bir kez daha anlaşıldığını aktaran Hatipler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gerçekten de eğitim, bir yanıyla yaşama hazırlık ve meslek edinme olsa da diğer yanıyla hayatla bağ kurmanın en önemli yolu haline gelmiştir. Üniversitemizin en köklü meslek yüksekokulu olarak temel hedefimiz, eğitimin bu önem ve kapsamını göz önünde tutarak, öğrencilerimize, meslek derslerinin başarılı bir şekilde öğretilmesinin yanı sıra, kendini bulma yolunda öncülük etmek, insanca davranış, sosyal gelişim, öğrenme ve hayata anlam katma konusunda onları yetiştirmektir.

Bu anlamda okulumuzun temel eğitim felsefesi, öğrencilerimizi her türlü donanıma sahip olarak hayata hazırlamak olmuştur. Bizler, bir yandan onları hayata hazırlarken, diğer yandan onlara taşı çatlatanın sabır değil umut olduğunu öğretmek ve onların gönüllerine bir bahar aşısı gibi, Gülün muştusunu, lalenin birliğini ve sevgisini koymak istedik."

Hatipler, öğrencileri ailelerden aldıkları kutsal emanet olarak gördüklerini, bugün aldıkları emaneti asıl sahiplerine teslim ettiklerini vurguladı.

Bundan sonra mezun olan öğrencilerin başarılarıyla heyecanlanacaklarını anlatan Hatipler," Bu emanet, bundan böyle, başta siz aileleri olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışacak ve bizlere gurur duyacağımız anlar yaşatacaktır. Bundan sonra bizler de onların başarısıyla heyecanlanacak ve onların başarısıyla onur duyacağız. Gençler; bu uzun hayat yolculuğunuzun bundan sonrasında, yani bugünde sonra, hayat geminizin kaptanı olarak yol alacaksınız. Bu uzun yolculuğunuzun her anında, sevgi, saygı, sorumluluk, samimiyet, sadakat, sorgulamak ve gayretle çalışmak rehberiniz olsun." diye konuştu.

Mezun öğrenciler adına okul birincisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Simge Kurtulmuş da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.



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