Trakya'da sağanak etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Trakya'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Edirne'de başlayan ve daha sonra sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçeleri de sağanak etkisi altında. Bölgede aralıklı sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

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