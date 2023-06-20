Edirne'de fırtına nedeniyle fabrikanın çatısından düşerek yaralanan 3 işçiden biri yaşamını yitirdi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de dün fırtına ve sağanak nedeniyle bir fabrika inşaatının çatısından düşerek yaralanan 3 işçiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçilerden İbrahim Özağıl yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulumu devam eden fabrikanın çatı montajını yapan işçiler, aniden etkili olan fırtına ve sağanağa yakalanmış, çatıda bulunan 5 işçiden Yılmaz Üstündağ, İbrahim Özağıl ve Ali Över, fırtına nedeniyle kopan panellerle birlikte yere düşmüştü.

Yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.





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