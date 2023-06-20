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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de gümrük kaçağı 15 kilogram altın ele geçirildi

AA

Edirne'de gümrük kaçağı 15 kilogram altın ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir otomobilde gümrük kaçağı 15 kilogram altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonraki uygulama noktasında durdurdu.

Otomobildeki aramada, farklı gramajlarda ve külçeler halinde olan, gümrük işlemlerine tabi tutulmayan 15 kilogram altın ele geçirildi.

Bulgaristan vatandaşı 3 şüpheli hakkında 5607 "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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