GÜNCELLEME - Kapıkule'de bir tırda yapılan aramada canlı 28 piton yavrusu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, canlı 28 piton yavrusu ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'na Almanya’dan gelen bir tır, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından standart depo kontrol noktasında ekiplerin şüphesi üzerine, detaylı incelemeye alındı.

Araç incelenirken sürücünün tedirgin halleri ekiplerin dikkatini çekti.

Aracın çekici kısmındaki bez çanta açıldığında, ince kadın çoraplarına konulmuş, uyuşturulmuş halde canlı 28 piton yavrusu bulundu. Dört pitonun ise öldüğü tespit edildi.

Sürücü İ.K. ve tırda yolcu olarak bulunan F.Ç. gözaltına alındı.

Yılanlar, veteriner kontrolünde el konulmasının ardından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücünün, sorgusunda piton yavrularını Almanya'daki bir fuardan, beslemek için aldığını söylediği öğrenildi.



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