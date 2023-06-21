Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan Y.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen Y.T, cumhuruyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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