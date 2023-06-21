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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretliden alınan vergilerin düşürülmesi ile hem asgari ücretliyi mağdur etmeyecek hem de işverene olan maliyeti yükseltmeyecek bir formülün mümkün olduğunu belirtti.

Açıklanan asgari ücretin halkın taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu ileri süren Yazgan, asgari ücrete yapılan zam miktarını eleştirdi.

- Promet, asgari ücretin hayırlı olmasını diledi

Hak-İş Edirne İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet, açıklanan asgari ücretin tüm emekçilere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Promet, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zammı önemli bulduklarını ifade eden Promet, " Asgari ücret ile vergi oranları arasındaki makasın giderek daraldığına da dikkat çekiyor ve bu kapsamda ücretler üzerindeki vergi oranlarının düzenlemesine duyulan ihtiyacı bir kez daha belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşçilerin tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini talep ettiklerini aktaran Promet, asgari ücretin tüm emekçilere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Sinan Tekin, inanç azim ve kararlılıkla yola devam ettiklerini belirtti.

Tekin, Saadet Partisi İl Başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, Saadet Partili milletvekillerine TBMM'de büyük ilgi olduğunu belirtti.

Seçimlerin ardından milletvekilleriyle değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi 10 milletvekiliyle TBMM'ye girdi. Bütün gözler Saadet Partisi milletvekilleri üzerinde. Saadet kadroları bu güzel yönelişi çok iyi değerlendirerek ümit ve beklentilerin hakkını verecektir. Önümüzde yerel seçimler var. Çok iyi hazırlanacağız. Çok yakın zamanda, Milli Görüş belediyeciliğine yeniden dönme, milletimize ümit olma fırsatımız var."

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına da tepki gösteren Tekin, "Mazlumların hamisi olan tarihi mesuliyetiyle hareket etmesi gereken Türkiye Filistin'in yanında İsrail'in karşısında kararlı, tavizsiz ve net bir duruş sergilemelidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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