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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Yüksekokulun bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin meslek hayatı için bir başlangıç olduğunu söyledi.

Öğrencilerin üniversitede öğrendiklerinin iş yaşamında bir anahtar rolü oynayacağını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Değişimin baş döndürücü bir hız ile gerçekleştiği ve rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde sizin için fark oluşturacak bilgi ve beceriler elde etmeniz gerekmektedir. Yakın geçmişimizin 'başımıza icat çıkarma' kavramı geçerliliğini kaybetti. Sizlerden beklentimiz icatlar çıkarmanızdır. Sizlerden isteğimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı vatanını seven bireyler olmanız. Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Serhat Hüseyin de gelişim ve değişimin evrensel nitelikle olduğunu dile getirdi.

Mezunların iş yaşamında da kendini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini anlatan Hüseyin, "Bu nedenle de eğitim programlarımızı sürekli güncellemeye çalışıyoruz. Değerli aileler çocuklarınız iyi bir yüksekokuldan mezun oluyorlar ve değerli öğretim üyelerimizin mezunlarımız için iyi bir rol modellik yaptığını düşünüyorum." dedi.

Yüksekokul birincisi Beyzanur Bacak, ailesine ve hocalarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

Törene, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, akademisyenler ve aileler katıldı.

- Keşan'da uluslararası satranç turnuvası düzenlenecek

Keşan Belediyesi 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın 1 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlenen toplantıda, satranç ustalarını Keşan'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Turnuvanın 1-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceğini dile getiren Helvacıoğlu, "10 farklı ülkeden 200'ün üzerinde sporcu en iyi hamlelerini yapacaklar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Türkiye Satranç Federasyonumuz işbirliği protokolünü imzalayarak gerçekleştireceğimiz turnuvamız öncesinde Keşanlı hakemlerimiz ile tüm detayları gözden geçirerek büyük gün için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, profesyonel satranç oyuncularını ve tüm sporseverleri turnuvaya beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu temsilcileriyle iş birliği protokolü imzaladı.

- Mezarlıklarda bayram hazırlığı yapıldı

Keşan Belediyesi ekiplerince ilçedeki mezarlıklarda bayram hazırlığı yapıldı.

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Caner Serbes, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince mezarlıkları ziyaret ettiğini belirtti.

Ekiplerin düzenli olarak mezarlıklarda bakım yaptığını ancak Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmaları yoğunlaştırdıklarını aktaran Serbes, "Mezarlıklarda yabani ot tırpan temizliği ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yabani otlar, kurumuş dallar ile genel çevre temizliği gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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