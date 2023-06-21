Batı Trakyalı genç tıp fakültesinden birincilikle mezun oldu

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EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Batı Trakyalı genç, hekimlik hayalini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun olarak gerçekleştirdi.



İskeçe kentine bağlı Kırköy’de yaşayan Emirhan Müminoğlu 6 yıl önce kazandığı fakülteyi birincilikle bitirdi.

Hekimlik hayalini anavatanında okuduğu üniversiteyi birincilikle tamamlayarak taçlandıran Müminoğlu, meslek yaşamına Batı Trakya'da hastalara hizmet ederek devam edecek.

Müminoğlu'nun mezuniyet törenine Batı Trakya'dan gelen ailesi de katıldı.



- "Her türlü yardım ve desteği bana gösterdiler"

​​​​​​​Müminoğlu, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Hiçbir zaman yabancılık çekmeden eğitim hayatını tamamladığını belirten Müminoğlu, "Batı Trakya'yı temsil etmek benim için onur verici bir duygu. Batı Trakya'ya dönüp kendi vatandaşlarımıza hizmet edeceğim. Trakya Üniversitesinin Batı Trakyalı öğrencilere hassasiyet gösterdiğini düşünüyorum. Eğitim hayatım boyunca her türlü yardım ve desteği bana gösterdiler." diye konuştu.

Türkiye'de okuyan binlerce Batı Trakyalı Türk gencinin olduğunu belirten Müminoğlu, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Batı Trakya'dan gelen 1000'in üzerinde öğrencinin çeşitli bölümlerde eğitim gördüğünü dile getirdi.

Batı Trakyalı öğrencilerin anavatanlarında başarılı olmalarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Zafer, "Trakya Üniversitesi olarak Batı Trakyalı öğrencilerimize desteğimiz her zaman devam ediyor. Mezun olduktan sonra onlarla iletişimde kalıyoruz, bağımız devam ediyor. Öğrencimiz Emirhan da başarısıyla örnek oldu kendisine meslek hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Trakya Üniversitesinde yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenci çeşitli bölümlerde eğitim görüyor, bunlardan binin üzerinde öğrenci ise Batı Trakya'dan gelen öğrencilerden oluşuyor.

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