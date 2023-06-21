Edirne ve Tekirdağ'da akaryakıt istasyonlarında denetim yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'daki akaryakıt istasyonlarında stok ile fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

İki kentte Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Ticaret Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde ekipler, akaryakıt ve istasyon marketlerinde satılan ürünlerin stoklarını inceledi.

Fiyat etiketlerini kontrol eden ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.